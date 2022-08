Alto impatto a Sorrento, identificate 289 persone e controllato un esercizio commerciale

Lo scorso weekend gli agenti del Commissariato di Sorrento e personale della Polizia Metropolitana, con il supporto del VI° Reparto Volo di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Sorrento, in particolare nelle piazze Tasso e Lauro, nelle stazioni della circumvesuviana di Sorrento e di Meta di Sorrento, ed hanno identificato 289 persone, di cui 29 con precedenti di polizia e controllato 124 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo.

Inoltre, sono state contestate 8 violazioni del codice della strada per guida senza casco, mancato uso delle cinture di sicurezza, divieto di sosta e oggetti trasportati non in sicurezza. Infine, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale e una struttura ricettiva dove hanno verificato che il titolare non aveva registrato alcuni ospiti e per tale motivo lo hanno denunciato per omessa comunicazione degli ospiti all’autorità di Pubblica Sicurezza.