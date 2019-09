Venerdì 20 Settembre 2019, 16:34

«SORRENTO - Giro di vite su biciclette elettriche e mezzi di locomozione a due ruote fuori norma. A partire da domani, gli agenti di polizia locale avvieranno controlli nel centro storico e nelle aree pedonali, per individuare mezzi a due ruote elettrici e che quindi, a norma, non possono circolare.La bicicletta elettrica è, infatti, un veicolo dotato di acceleratore che distribuisce potenza, indipendentemente dall'azione della pedalata. E', quindi, classificato come ciclomotore. La bicicletta a pedalata assistita è, al contrario, un mezzo con motore elettrico ausiliario avente potenza nominale massima di 0,25 kw, la cui azione propulsiva interviene esclusivamente quando siano stati azionati i pedali e si interrompe quando il veicolo raggiunge i 25 chilometri orari, o prima se il ciclista smette di pedalare.In questo ultimo caso, spiega una nota del comando di polizia locale di Sorrento, si è in sella a un semplice velocipede e non vi è obbligo di indossare il casco o di avere in tasca alcuna assicurazione. «Alla luce dei recenti episodi che hanno visto coinvolti cittadini e visitatori, investiti da biciclette non regolamentari, e anche a seguito delle denunce presentate da alcune associazioni, abbiamo deciso di avviare controlli serrati sulle due ruote che circolano in città – spiega il sindaco, Giuseppe Cuomo -. Questa prima azione di monitoraggio servirà anche per comprendere la portata del fenomeno nella nostra città, e sarà estesa nei prossimi giorni all’intero territorio comunale».