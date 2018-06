Bus Eav in fiamme in Costiera sorrentina, l'allarme dei sindacati: «Serve più manutenzione»

Sabato 2 Giugno 2018, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 12:39

Un autobus dell' Eav si è incendiato mentre percorreva la strada tra Sant'Agnello e Sorrento, in provincia di Napoli. Nessuna conseguenza sia per i passeggeri che il personale viaggiante. Le fiamme sono state subito domate dai vigili del fuoco. Il fatto è stato reso noto dal presidente dell' Eav - l'Ente Autonomo Volturno che oltre alle linee su ferro della Circumvesuviana, della Cumana, della Circumflegrea e di Metrocampania NordEst, gestisce anche anche linee su gomma in alcuni Comuni della provincia di Napoli.«Ho telefonato all'autista Giovanni per complimentarmi per aver mantenuto il controllo della situazione. Giovanni, accortosi del fumo, ha fatto scendere tutti i passeggeri e gestito con professionalità l'evento», ha scritto sempre De Gregorio ribadendo che saranno accertate le cause dell'incendio. «Questo è la dimostrazione che bisogna aumentare i ricavi dal traffico - ha detto ancora De Gregorio - anche per potenziare i livelli di manutenzione». Il sindacato Orsa, invece, ha criticato, in una nota il modello di manutenzione intrapreso stigmatizzando «che l'età media del parco veicoli è troppo elevata». «La politica provveda a mettere in atto tutto ciò che è nelle sue possibilità per garantire un trasporto pubblico efficace e sicuro per tutti, e speriamo che lo faccia prima che sia troppo tardi», ha concluso il sindacato.