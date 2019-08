Crack e cocaina scoperti da Nora, il cane antidroga: un arresto a Sorrento

Sabato 17 Agosto 2019, 15:26 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 15:47

Gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno arrestato un 45enne di Massa Lubrense per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Stamattina i poliziotti, con il supporto di Nora, cane antidroga dell’unità cinofila della Questura di Napoli, hanno eseguito un controllo presso l’abitazione dell’uomo in Corso Sant’Agata.All’arrivo della Polizia il 45enne stava uscendo di casa ed è stato controllato dai poliziotti che hanno rinvenuto, all’interno dello zaino che aveva in spalla, due bilancini di precisione, 170 euro e diversa sostanza stupefacente tra cui cocaina, crack e marijuana.L’uomo è stato arrestato e il controllo esteso alle pertinenze dell’abitazione.All’interno del garage sono state rinvenute e sequestrate altre buste contenenti marijuana per 100grammi.