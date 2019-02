CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 24 Febbraio 2019, 08:39

Diciassette anni, studente liceale nel quartiere Chiaia, con la fidanzatina aveva deciso di trascorrere una serata a Sorrento, ospite della nonna, per la gioia dei genitori che già immaginavano un sabato sera un po’ più tranquillo del solito: niente macchinina, niente baretti, niente movida come sempre ad alto rischio: Sorrento è un piccolo centro, fuori stagione poi è ancora più tranquillo, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Impossibile che possa accadere qualcosa. Invece è successo di tutto: botte, calci, schiaffi, insulti e pugni fino al ricovero in ospedale dove il ragazzino è stato portato d’urgenza quando il pestaggio si è concluso.IL RAIDUn’aggressione di inaudita violenza, tre contro uno, senza pietà e senza una ragione, sotto gli occhi della ragazzina, minorenne anche lei, indifesa e terrorizzata, che urlava e chiedeva disperatamente aiuto. Gli hanno spaccato il naso a furia di calci e pugni. La piazza di Sorrento intorno alle 20 era mezza vuota e i tre sono riusciti a colpire forte prima che arrivasse qualcuno a mettere fine a quella scena dell’orrore. Violenza gratuita e immotivata nei confronti di un diciassettenne che ha avuto solo la colpa di trovarsi nel posto sbagliato e nel momento sbagliato.