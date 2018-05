Venerdì 25 Maggio 2018, 18:13 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 18:13

SORRENTO - Basta un guasto alla condotta idrica per mandare in tilt l'intera Costiera. A confermarlo è il caos che si è scatenato nel primo pomeriggio in località Sottomonte, all'ingresso di Sorrento, dove un tubo è andato improvvisamente in tilt: un problema che costringerà residenti e attività insediate lungo corso Italia a rinunciare all'acqua almeno fino alle 18e30.Sul posto si sono precipitati i carabinieri, la polizia municipale di Sorrento e i tecnici della Gori, la società consortile che gestisce le risorse idriche in buona parte della provincia di Napoli. Gli operai sono al lavoro per accertare la causa della rottura della condotta idrica e porvi rimedio nel più breve tempo possibile. Fatto sta che i rubinetti di case e attività insediate lungo il tratto di corso Italia interessato dal problema sono a secco già da un'ora e lo saranno almeno fino alle 18e30, stando a quanto riferito dalla stessa Gori.Il guasto sta avendo durissime ripercussioni sulla mobilità in penisola sorrentina. La parziale chiusura del tratto iniziale di corso Italia, nei pressi del confine con Sant'Agnello, ha letteralmente paralizzato la circolazione generando code chilometriche e dilatando i tempi di percorrenza non solo a Sorrento, ma anche negli altri centri della Costiera. Disagi che si sommano a quelli provocati dalla chiusura del tratto metese della statale 163 Amalfitana, off-limits dal 7 febbraio scorso a causa di una frana.