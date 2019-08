Auto si ribalta all'alba tra Sorrento e Massa Lubrense, morta ragazza di 20 anni

Martedì 20 Agosto 2019, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Una ragazza sorrentina di vent'anni è morta in seguito a un incidente stradale verificatosi a Massa Lubrense, a poche centinaia di metri dal centro della cittadina. La giovane viaggiava da Sorrento a Massa Lubrense, quando per cause da accertare la vettura si è ribaltata e la giovane è stata sbalzata fuori dall'abitacolo attraverso il finestrino. Per lei non c'è stato nulla da fare. Ferito il fidanzato della 20enne: ricoverato all'ospedale di Sorrento, non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia municipale di Massa Lubrense e i carabinieri della compagnia di Sorrento, agli ordini del capitano Marco La Rovere, che hanno già avviato le indagini per ricostruire causa e dinamica del tragico episodio.