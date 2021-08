Sorrento, infermiera aggredita al pronto soccorso dalla madre di una paziente

SORRENTO - Grave episodio di intolleranza all'ospedale di Sorrento. Una infermiera in servizio al pronto soccorso è stata aggredita, l’altro pomeriggio, dalla madre di una giovane paziente, in attesa di essere visitata. L’operatrice sanitaria aveva invitato, la donna, residente in provincia di Salerno, ad accomodarsi in sala d’attesa, lasciando la figlia nell’area del reparto, pronta per poter accedere all’ambulatorio del presidio medico. Violenta la reazione della donna che ha aggredito l’infermiera, prima verbalmente, poi con uno schiaffo. M.M., 45 anni, di Sorrento ha riportato un trauma facciale con tumefazione e interessamento di un occhio ed è in attesa di visita specialistica. Nonostante l’aggressione, l’infermiera è rimasta regolarmente al suo posto per la carenza di personale in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Sorrento, letteralmente preso d’assalto dalle frequenti emergenze determinate dal fitto movimento turistico.

