Sorrento, si finge infermiere per un anno: arrestato 50enne con laurea contraffatta

Lavorava da un anno come infermiere a bordo di una ambulanza del 118, ma si era fatto assumere presentando titoli contraffatti. È stato scoperto dai carabinieri di Sorrento, che lo hanno denunciato per esercizio abusivo della professione. Durante un controllo della postazione di emergenza a Sant'Agnello i militari hanno trovato in un'ambulanza due sanitari, l'autista e un infermiere, o presunto tale.

APPROFONDIMENTI LA TRUFFA Roma, collezionista di orologi rapinato da finti poliziotti:... IL RAGGIRO Per truffare gli anziani a Capri, sono entrati in azione i finti... LA TRUFFA Truffe per contratti di gas ed elettricità: due denunce in...

Dagli accertamenti è emerso che l'infermiere in questione, un 50enne di Scafati già noto alle forze dell'ordine, per farsi assumere dalla società privata che svolge il servizio di emergenza per conto dell'Asl Napoli 3 Sud aveva fornito una laurea falsa con tanto di pergamena e un tesserino di iscrizione all'ordine professionale infermieristico, anche questo falso.