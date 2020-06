Nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dei reati in materia di circolazione stradale, durante la notte del 28.06.2020, personale del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento, al km. 26+000 della SS145, nel procedere ad i previsti controlli, ha intimato l’alt ad un Honda SH 125 con due persone a bordo il cui conducente, invece di rallentare, ha accelerato la marcia tentando di dileguarsi.



Gli operatori, prontamente hanno inseguito e bloccato due soggetti, di circa 20 anni, entrambi della penisola Sorrentina.



Durante il controllo gli operanti hanno notato che il conducente mostrava i chiari sintomi dello stato di ebbrezza alcoolica, pertanto hanno effettuato un controllo, con l’etilometro in dotazione alle forze di polizia, che ha dato esito positivo poiché il conducente presentava un tasso alcolemico di 2.13 g/l.



noltre, da successivi accertamenti, è emerso che non aveva mai conseguito nessun tipo di patente di guida, per tanto veniva deferito alla A.G.