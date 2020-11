Sorrento, interrogazione parlamentare sul sequestro alla pineta Le Tore

SORRENTO - Approda in Parlamento la vicenda del sequestro cautelare, formalizzato ieri dal carabinieri forestali della stazione di Castellammare, alla Pineta Le Tore. Carmen Di Lauro del M5S ha presentato un’interrogazione al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, per chiedere di verificare eventuali irregolarità e tutelare l’immenso patrimonio boschivo e l’habitat dell’area, uno degli ultimi polmoni di verde della penisola sorrentina. Sulla vicenda, infatti, è in atto un’indagine della Procura di Torre Annunziata, avviata in seguito ad un esposto del Wwf Terre del Tirreno, che ha ipotizzato eventuali irregolarità nelle «Proposte per misure di mitigazione e raccomandazioni per quanto concerne flora e fauna» contenute nello Studio di Incidenza elaborato per il Comune di Sorrento.

«Questa interrogazione – spiega Carmen Di Lauro – nasce dalle numerose segnalazioni dei cittadini e delle associazioni, tra le quali il Wwf Terre del Tirreno, che ringrazio per il costante “occhio vigile” e l’impegno sul territorio. È importante fare chiarezza sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità. Sarebbe inammissibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici che stanno interessando il pianeta, se qualcuno per perseguire meri interessi economici, stesse deturpando un ecosistema fondamentale che oggi serve a preservare non solo l’ambiente ma anche la salute pubblica. Negli ultimi anni il territorio della penisola è stato oggetto di numerosi scempi ambientali e paesaggistici, dal canto nostro continueremo il nostro lavoro dall’interno delle Istituzioni; confido nel lavoro della Magistratura perché possa individuare al più presto eventuali irregolarità e responsabilità».

