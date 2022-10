Nel torneo di calcio giovanile “Goffredo Acampora” a Sorrento è stata ricordata Lavinia Trematerra, la bambina napoletana di 7 anni morta in tragiche circostanze nello scorso agosto.

La manifestazione - organizzata da Antonio Guarracino e Fabio Acampora nel ricordo di Goffredo Acampora, già medico sociale del Sorrento e primario di terapia antalgica al Pascale - è stata vinta dalle formazioni del Sorrento sia nella categoria 2012 che in quella 2013. Tra le squadre iscritte il Petrarca, in cui ha giocato Lucas Cavani, figlio dell'ex bomber del Napoli da quest'anno in forza al Valencia.

Lavinia fu uccisa da una statua crollata nel giardino dell'albergo di Monaco di Baviera che ospitava la sua famiglia per una breve vacanza. Sulle cause della morte vi sono inchieste della magistratura tedesca e italiana.