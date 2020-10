A Sorrento parte la didattica a distanza. Lo ha annunciato oggi Patrizia Fiorentino, dirigente del Liceo scientifico Gaetano Salvemini. La nota è stata inviata a docenti, alunni e genitori . Una iniziativa che, come spiega la preside, nasce da esigenze precauzionali ed è legata al diffondersi dei contagi anche in Costiera Sorrentina. Così per motivi precauzionali a partire da domani, 12 ottobre, e fino a nuova comunicazione, per tutte le classi dell'istituto le lezioni si svolgeranno a distanza, in modalità didattica digitale integrata (vale a dire la cosiddetta didattica a distanza).

Non si esclude che nelle prossime ore altri dirigenti scolastici della zona seguano la stessa linea, anche considerando che venerdì scorso si è registrato un positivo tra il personale Ata del Liceo Marone di Meta con la scuola chiusa per sanificazione ordinaria e straordinaria e tracciamento dei contatti. Domani l'operazione di sanificazione interesserà l'istituto Turistico del polispecialistico San Paolo ospitato nel plesso dei Colli di Fontanelle a Sant'Agnello. I sei sindaci della Penisola si riuniranno stasera per decidere l'attivazione della didattica a distanza anche per le scuole materne, elementari e medie del territorio considerato che in alcune già si sono riscontrati casi di Covid tra gli alunni.

