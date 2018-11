Sorrento, il maltempo fa strage di pini nella zona delle Tore Foto

Venerdì 2 Novembre 2018, 14:54

SORRENTO - Sono decine i pini abbattuti dal maltempo nella zona delle Tore, al confine tra Sorrento e Massa Lubrense, uno degli ultimi polmoni verdi rimasti in Costiera e perciò particolarmente amato da escursionisti e amanti della natura. Il maltempo che ha flagellato la Costiera negli ultimi giorni non ha risparmiato numerosi esemplari arborei alti diversi metri, ma resi deboli e instabili dagli incendi che hanno colpito le Tore soprattutto durante le ultime due estati. Non a caso sulla zona pende un provvedimento di interdizione firmato a luglio scorso dal sindaco Giuseppe Cuomo proprio alla luce delle conseguenze dei roghi dell'estate 2017. Le relazioni stilate dalla polizia municipale evidenziano che «la pineta presenta sul sentiero che l'attraversa alcuni alberi caduti al suolo e altri, come i primi disseccatisi a seguiro dell'incendio, potenzialmente instabili e con propensione allo schianto». Circostanza, quest'ultima, puntualmente verificatasi con l'inasprirsi delle condizioni meteorologiche e documentata dagli attivisti del Wwf Terre del Tirreno.