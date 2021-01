Sorrento, il masso è pericolante dal costone in via Capo; chiusa la strada per Massa Lubrense

SORRENTO - Un masso pericolante dal costone roccioso che sovrasta la carreggiata in via Capo, zona Capodimonte, ha bloccato il transito veicolare nell'unica strada che collega direttamente Sorrento a Massa Lubrense. Sospesa la circolazione veicolare. Sono in corso verifiche e sopralluoghi per verificare le condizioni del costone e delineare un eventuale disgaggio del masso ad una altezza di circa quaranta metri di altezza.

Per raggiungere Massa Lubrense e Sant'Agata sui due Golfi bisogna percorrere gli itinerari alternativi da Sant'Agnello o Piano di Sorrento. Disagi per gli automobilisti fin dal primo pomeriggio quando è stato individuato il masso che rischia di crollare.

