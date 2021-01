SORRENTO - Un'altra vittima del Covid-19. Scompare Cataldo Aprea, degli ultimi maestri d'ascia della storica tradizione del cantieri navali di Marina Grande.

«Oggi è un giorno triste per noi - si legge sul sito internet del Cantiere -. Ci lascia uno dei nostri Fratelli, uno dei pilastri della nostra azienda. Cataldo era un uomo buono, silenzioso, un lavoratore instancabile, sempre pronto ad aiutarci nei momenti di difficoltà. Molti di noi hanno appreso da lui, la sua arte senza età. Il suo compito era quello di iniziare la lavorazione di una barca, proprio come ha fatto con la nostra azienda, iniziarla e porre il suo bene davanti a tutto. In cantiere ci mancherà, le sue mani saranno insostituibili, ma lui ci accompagnerà ogni giorno. Il nostro dolore si stringe alla sua famiglia, sua moglie e i suoi figli. La nostra promessa è che non saranno mai lasciati soli».

