Un'altra vittima, un'altra tragedia conseguenza del Covid-19. La pandemia ha strappato alla sua quotidinaità Antonino Pollio, contitolare del Supermercato Sorrento, una delle strutture commerciali della penisola sorrentina, con punti vendita anche in altri centri. Antonino Pollio è stato un imprenditore brillante e all'avanguardia, sempre in sintonia con il fratello Martino nella gestione delle attività legate al Supermercato, in esercizio da oltre cinquant'anni, guida costante e discreta per l'altro fratello Salvatore e la sorella Mariarosa.

Brillante e estroverso, sempre aperto al dialogo e al confronto, ma umile e riflessivo, è stato presidente del Sorrento Calcio negli anni Ottanta, già presidente del Circolo Sorrentino, attualmente presidente dell Conservatorio di Santa Maria delle Grazie. Cugino di Martino Pollio, il titolare di due stazioni di servizio a Piano di Sorrento e Sorrento, scomparso nei giorni scorsi. Antonino Pollio lascia la moglie Luciana e i figli Aldo e Maria Grazia.

