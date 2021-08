Sorrento, morto lavapiatti dell'hotel Atlantic Palace: «Una turista allertò la reception»

«Una turista straniera ha allertato la reception, i suoi colleghi hanno provato a rianimarlo», è quanto rivelano le indagini. Ma per i familiari di Francesco Cioffi, 63enne lavapiatti di Castellammare, trovato morto nel parcheggio dipendenti dell'hotel Atlantic Palace di Sorrento dove lavorava da alcuni anni, ci sono ancora dei dubbi da chiarire. Innanzitutto se si sia trattato di un decesso per cause naturali oppure di una morte violenta....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati