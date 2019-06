Sabato 29 Giugno 2019, 10:01

SORRENTO - Ancora sangue sulle strade di Sorrento. È morta la turista polacca travolta da un motociclista in località Sottomonte, tra Sant'Agnello e Sorrento, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, classe 1965, si trovava in vacanza in Costiera insieme ai familiari: inutile la corsa all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. A investirla, secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Sorrento, è stato un 25enne di Scafati: sottoposto ad alcol test ed esame tossicologico, che hanno dato risultato negativo, il giovane è stato denunciato e ora risulta indagato con l'ipotesi di omicidio stradale.