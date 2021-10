Sorrento, una barca tra le 6 tonnellate di rifiuti sui fondali di Marina Grande

Un'imbarcazione in vetroresina di 4 metri di lunghezza, un copertone per gru da mezzo quintale di peso ed oltre trecento nasse. E ancora, pezzi di rete, batterie, tubolari, attrezzature per la nautica e la pesca, lattine e bottiglie di plastica. C'era anche questo tra le 6 tonnellate di materiali recuperati dai fondali di Marina Grande a Sorrento, risultato di un'operazione di pulizia promossa dall'Assessorato alla Risorsa mare del Comune di Sorrento in collaborazione con Penisolaverde e in sinergia con la Guardia Costiera locamare di Sorrento, guidata dal comandante Maurizio Belotti.

Dieci giorni che hanno visto impegnati tecnici subacquei specializzati e che si sono conclusi con una giornata ecologica alla quale hanno partecipato il nucleo di operatori subacquei della Guardia Costiera, agli ordini del comandante Ciro Scelzo, e della Guardia di Finanza di Napoli, guidati dal comandante Nicola Riccio, oltre a volontari di Marevivo, del Centro immersioni di Torre del Greco, dell'Associazione Jacques Cousteau e del Centro subacqueo Sant'Erasmo.