Sorrento, nascondeva due etti di hashish: in manette 18enne di Vico Equense

Domenica 10 Giugno 2018, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 13:11

SORRENTO - Un arresto e una denuncia: è il bilancio dei controlli antidroga svolti in penisola sorrentina dai carabinieri, agli ordini del capitano Marco La Rovere, durante la scorsa notte. A Meta E.K., 18enne incensurato originario di Vico Equense, è stato perquisito dai militari della stazione di Piano di Sorrento nei pressi della basilica di Santa Maria del Lauro e trovato in possesso di circa due etti di hashish: per lui è scattato l'arresto in attesa del processo per direttissima davanti al Tribunale di Torre Annunziata.All’interno della villa comunale di Sorrento, ancora, i carabinieri della locale compagnia hanno bloccato un 16enne del luogo che aveva appena ceduto a un coetaneo dieci grammi di marijuana: il pusher, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato e si è visto sequestrare la somma di 110 euro in contanti; il giovane che aveva acquistato la droga, invece, è stato segnalato alla prefettura come assuntore abituale di sostanze stupefacenti.Segnalate, durante il servizio di contrasto allo smercio di droga, anche altre tre persone trovate in possesso complessivamente di sei grammi di marijuana.