Sorrento, nuova illuminazione nel centro cittadino

Giovedì 4 Ottobre 2018, 18:02

SORRENTO - Nuove lampade a led illuminano da qualche giorno il centro di Sorrento, grazie ad un intervento di manutenzione straordinaria che ha riguardato la sostituzione di settanta lampade dell'impianto pubblico in piazza Torquato Tasso e lungo il tratto di corso Italia in direzione Marano.I vecchi corpi illuminanti sono stati sostituiti con led a basso consumo, e ad alto efficientemento energetico. «Una scelta che porta grandi vantaggi in termini di risparmio e di innalzamento della qualità dell'illuminazione - spiega l'assessore alla Manutenzione, Rachele Palomba - Gli interventi saranno ora estesi ad altre zone della città. Prossimamente riguarderanno il tratto di corso Italia che da Marano conduce a Sant'Agnello. Sono già in fase di progettazione, lavori di integrazione, sostituzione e manutenzione degli impianti presenti nel centro storico e nelle zone periferiche e collinari, da Casarlano a via Capodimonte a Priora».