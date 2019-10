Sorrento, porto con le bigliettere abusive: nei guai otto compagnie

Otto compagnie di navigazione avrebbero occupato le biglietterie di Marina Piccola nonostante le concessioni precedentemente rilasciate dal Comune fossero scadute. E gli uffici di Piazza Sant'Antonino nulla avrebbero fatto per rientrare in possesso dei locali o per assegnarli di nuovo, attraverso una gara a evidenza pubblica. Ecco l'ipotesi alla base della maxi-inchiesta della Procura di Torre Annunziata che ha portato alla notifica di 13 avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di undici imprenditori, nel mirino per (presunta) occupazione abusiva di spazi demaniali, oltre che di un dirigente e di un funzionario del Comune ai quali si contesta pure l'abuso d'ufficio.



Sotto la lente d'ingrandimento ci sono i locali destinati a biglietterie all'interno del porto. L'area è compresa in una zona di demanio marittimo data in concessione al Comune che le ha successivamente messe a disposizione di diverse società. Cinque di queste concessioni sono scadute il 31 dicembre 2007, un'altra il 31 dicembre 2008. Eppure, secondo la Procura e la Guardia di finanza di Massa Lubrense, gli imprenditori avrebbero continuato a utilizzare i locali: una situazione riconosciuta dalla giunta comunale che, in una delibera di ottobre 2017, ammetteva come le biglietterie di Marina Piccola fossero «tutte illecitamente occupate» e ordinava al dirigente Alfonso Donadio di indire «in tempi brevissimi» la gara per l'assegnazione delle postazioni. Perciò tra i 13 indagati figurano i vertici delle società che, dal 2008 a oggi, avrebbero occupato gli spazi demaniali senza titolo: Aniello e Bruno Aponte (Navigazione Libera del Golfo, ma il primo risponde anche per Ala srl), il consigliere comunale Salvatore Di Leva (Alilauro Gruson spa), Antonino Durante (I Morelli sas), Claudia Morelli (Morelli sas), Oreste Pallotta, Anna Maria e Salvatore Lauro (Alilauro spa), Roberto Liguori (Caremar), Franco Ronzi (Snav) e Antonino Staiano (Seremar). Nella rete dei magistrati sono finiti anche Alfonso Donadio, già dirigente del dipartimento competente in materia di demanio, e Paola Gargiulo, oggi in pensione ma in passato responsabile dell'ufficio Demanio marittimo, per i quali la Procura ipotizza l'abuso d'ufficio. Entrambi sarebbero stati «consapevoli dell'abusività dell'occupazione e della necessità di indire una gara a evidenza pubblica». Ciononostante, «anziché adottare provvedimenti volti al ripristino della legalità», si sarebbero limitati a esigere dalle società «la corresponsione degli indennizzi derivanti dall'abusiva occupazione» delle biglietterie.



All'origine dell'inchiesta c'è un esposto firmato dal movimento civico «Conta anche tu» e «Cittadini contro le mafie»: tre pagine in cui, dopo aver richiamato la delibera di giunta comunale di ottobre 2017, si denunciava proprio il mancato espletamento della gara per la concessione delle biglietterie e la conseguente occupazione abusiva. Sulla base di questa segnalazione i finanzieri di Massa Lubrense, diretti dal capitano Michele Iuorio, hanno acquisito e passato al setaccio centinaia di documenti. Ora gli indagati hanno venti giorni per presentare memorie o chiedere di farsi ascoltare dal pm: tutti rischiano il rinvio a giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA