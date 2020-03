SORRENTO. Per un sospetto caso di Coronavirus, da ieri sera, all'ospedale Santa Maria della Misericordia, al pronto soccorso accettano solo pazienti in codice rosso. Il caso sospetto di Coronavirus concentrato sul ricovero di una donna con passaporto spagnolo proveniente da Milano. Nessun'altra indiscrezione trapela in attesa del risultato del tampone inviato per l’esamediagnostico all'ospedale Cotugno di Napoli. Si attende l’esito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA