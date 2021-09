Sorrento, progetto «Cibo Circolare»: al via le domande per la riduzione Tari

SORRENTO - Con l’adesione della chiesa Nostra Signora di Lourdes, che ospita la mensa Caritas delle parrocchie della città, entra nel vivo il progetto Cibo Circolare, elaborato dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento. L’iniziativa è finalizzata alla riduzione degli sprechi alimentari e della produzione di rifiuti, mediante la riduzione della tariffa Tari per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, del settore alimentare, che a titolo gratuito cedano tali beni alle persone in condizioni di bisogno. I soggetti che intendano aderire all’iniziativa possono a partire da oggi, ed entro il 30 settembre prossimo, inoltrare una dichiarazione iniziale, attraverso la modulistica disponibile sul sito del Comune di Sorrento, all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it/ARCHIVIO10_NOTIZIE-E-COMUNICATI_0_3026_0_4.HTML

«Sono molto soddisfatta dell’interesse che ha suscitato il progetto, che trova piena applicazione della Legge Gadda e punta a contrastare la cultura dello spreco trasformandolo in risorsa - dichiara l’assessore Valeria Paladino - Mi auguro che possa portare a risultati tangibili in termini di riduzione del food waste ed aiutare persone in difficoltà». «La preparazione dei pasti la mensa Caritas di Sorrento segue un menu settimanale al fine di essere sempre organizzati con l’acquisto degli alimenti previsti - sottolinea don Antonino Minieri, parroco della chiesa Nostra Signora di Lourdes - A tal proposito si è sempre ben predisposti ad accettare donazioni, nel rispetto delle regole imposte dall’Asl che consentono ai volontari di turno di provvedere in tempo al confezionamento e alla distribuzione». Tra le indicazioni fornite: i cibi cotti possono essere consegnati con preavviso entro le ore 9 del giorno in cui devono essere consumati; frutta e verdura devono potere essere conservati per almeno due giorni, mentre pane e dolci freschi essere consumati in giornata.La consegna deve avvenire sempre mediante preavviso contattando dalle ore 9 alle ore 12 il numero della mensa al 3339556931 o il responsabile dell’approvvigionamento al 3389805044.