Sorrento, volontari in kayak ripuliscono il mare: addio a un quintale di plastica

Sabato 31 Agosto 2019, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Sono saliti a bordo delle rispettive canoe pagaiando nello specchio d'acqua di Sorrento. E, in poche ore, hanno raccolto e rimosso quasi cento chili di rifiuti. Protagonisti dell'iniziativa sono stati circa 30 giovani nell'ambito di un'iniziativa promossa dall'associazione culturale Nemesi d'intesa con le sezioni locali di Lega Navale e Marevivo, l'osservatorio civico indipendente Grande Onda e il gruppo Briganti Sorrento. In poche ore i partecipanti hanno perlustrato le acque sorrentine, premiate per il secondo anno consecutivo con la prestigiosa Bandiera Blu, e rimosso centinaia tra bottiglie in plastica e vetro, lattine, nasse, copertoni, palloni, pezzi di sedie, polistirolo e persino i telai in legno di sdraio abbandonate. I rifiuti sono stati poi avviati allo smaltimento.L'iniziativa segue quelle promosse, durante l'inverno e la primavera scorsi, dalla task-force comunale coordinata dall'attuale presidente dell'assemblea cittadina Luigi Di Prisco: giornate ecologiche durante le quali tonnellate di rifiuti di vario genere sono state rimosse dai fondali e dagli arenili di Sorrento.