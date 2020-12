Sorrento, scatta il ricorso al Tar sulla legittimità delle elezioni comunali

Avranno una coda giudiziaria le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, legate alla vicenda della incandidabilità di Marco Fiorentino, a capo di una coalizione con due liste civiche, «Sorrento tua» ed «Energie per Sorrento». Come era stato preventivato, già in sede di proclamazione degli eletti, la famiglia di Bruno Morelli, il figlio di Claudia Fattorusso Morelli e cognato di Teresa Reale, le due vittime del crollo di una gru in piazza Sant’Antonino il primo maggio 2007, hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania per la dichiarazione di nullità delle recenti elezioni comunali. Fissata anche la prima udienza, il 3 marzo prossimo. In attesa delle determinazioni del Tar, intanto, l’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Massimo Coppola, potrà operare in piena legittimità. Intanto, una domanda sorge spontanea: la candidatura di Marco Fiorentino è stata accolta in sede di presentazione delle liste, la Commssione elettorale circondariale ha ravvisato l'incandidabilità. Come finirà?. Il verdetto affidato ai giudici del Tar Campania, con eventuale ricorso al Consiglio di Stato.

Nessun commento, per ora, da parte di Marco Fiorentino, il quale ha già prodotto ricorso al Tribunale di Torre Annunziata sul verdetto che ha dichiarato la sua incandidabilità. «All’inizio di ottobre – spiega Bruno Morelli - segnalai ad alcuni dei rappresentanti delle liste che avevano partecipato alle elezioni comunali che Marco Fiorentino era, a mio avviso, sicuramente incandidabile e, dunque, esisteva un concreto rischio di nullità delle elezioni. Mi offrii, anche, di fornire loro i documenti sui quali si basava il mio convincimento. Sorprendentemente, però, nessuno sembrò interessarsi più di tanto alla questione».

In vista dell’insediamento del nuovo consiglio comunale, Bruno Morelli, richiamando una sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco incandidabile comporta la nullità dell’elezione dei consiglieri collegati, indicava anche le iniziative da attuare per scongiurare eventuali ricorsi, con le dimissioni dei due consiglieri eletti nelle liste collegate a Marco Fiorentino e l’opportunità che anche gli assessori concordati seguissero la stessa strada delle dimissioni. Ipotesi, proposte, iniziative, fino all’epilogo del ricorso al Tar. «I leader della maggioranza – aggiunge Bruno Morelli - hanno scientemente deciso di mantener fede all’accordo, definito “politico” e non “legale”, con Fiorentino, sicuri che ciò sarebbe valso a garantire l’inattaccabilità del risultato elettorale. Pertanto, a me e ai pochi amici coraggiosi che hanno condiviso l’iniziativa, non è restato altro se non il ricorso al Tar della Campania per la dichiarazione di nullità delle elezioni comunali».

