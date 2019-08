Rissa tra ubriachi a Sorrento, corso Italia diventa un ring

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Agosto 2019, 12:00

Quando i toni della discussione sono diventati più accesi, non ha avuto esitazioni. Ha afferrato la lavagnetta all'esterno di una salumeria e con quella ha colpito alla testa l'uomo col quale stava litigando. Poi si è dileguato facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli del centro storico, brulicante di turisti in quello che per molti è stato l'ultimo weekend di vacanza. Ora sono i poliziotti di Sorrento a dare la caccia all'uomo che, due sere fa, ha aggredito un 42enne di Meta lungo corso Italia: l'ennesimo episodio di violenza che induce le associazioni a chiedere più controlli sulla movida in città.