Per le avverse condizioni meteo, sospesa la bonifica del costone che sovrasta la strada che collega Sorrento con Massa Lubrense. Rimarrà interdetta la circolazione veicolare almeno fino a domani. Ieri pomeriggio gli operai hanno provveduto al disgaggio del masso pericolante che ha determinato la chiusura di via Capo in località Capodimonte nel primo pomeriggio di martedì. Il piano di messa in sicurezza della montagna prevede la rimozione di altri due massi pericolanti.

Lo stop ai veicoli nella zona alimenta una serie di difficoltà nella mobilità in costiera, in quanto gli automobilisti in transito tra Sorrento e Massa Lubrense sono costretti ad allungare il percorso attraverso Sant'Agnello e Piano di Sorrento, raggiungendo Sant'Agata sui due Golfi transitando per via Nastro Azzurro. I sindaci della costiera, ricevuti stamane dal presidente della Regione De Luca per rappresentare i problemi degli ospedali della zona, hanno posto l'accento anche sui problemi della mobilità, messa a dura prova in queste giorni anche dal fragile assetto idrogeologico del territorio.

