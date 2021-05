Operazione di controllo per assicurare la qualità dei prodotti agroalimentari e tutelare la salute dei consumatori in occasione della imminente ripartenza della stagione turistica. In un importante centro ittico, ubicato nel Comune di Sorrento, dotato di vasche per la stabulazione di mitili e specializzato nella fornitura a mezzo catering di diverse strutture alberghiere e ristoranti della penisola e delle isole campane, è stato oggetto di attività di verifica amministrativa e controllo sulla tracciabilità e qualità dei prodotti ittici.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Gragnano, 15enne accoltellato: arrestati due 18enni incensurati LA VIOLENZA Napoli, polizia municipale: gli uffici dei vigili urbani distrutti da... I CONTROLLI Napoli, spaccio di cocaina in centroarrestati due spacciatori LA TRUFFA Ischia, la truffa del finto brooker con i bitcoin a prezzo...

Le operazioni, coordinate dal Centro Controllo Area Pesca della Direziona Marittima di Napoli e dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, hanno partecipato gli Ispettori pesca della Guardia Costiera stabbiese, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato Nazionale del Lavoro di Napoli e personale dell’ICQRF del Mipaaf, hanno portato al sequestro di oltre 2 tonnellate di prodotti ittici e a sanzioni per 26.000 euro. Gli ispettori dell’ICQRF, in particolare, hanno proceduto al campionamento per analisi dei prodotti alimentari, agli accertamenti per tracciabilità e alla verifica dell’etichettatura su tutti i prodotti alimentari trattati all’interno dell’azienda, con accertamenti incrociati in tutta Italia presso i fornitori.

Il risultato raggiunto rientra nell’ambito della collaborazione tra Enti e Forze di Polizia finalizzata a garantire che le caratteristiche di sicurezza e qualità degli alimenti siano costantemente di alto livello, come universalmente riconosciuto alle produzioni italiane.