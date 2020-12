Sorrento, anziana truffata: 32enne arrestato dai carabinieri

SORRENTO - I carabinieri della stazione di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, hanno tratto in arresto un 32enne napoletano, gravemente indiziato del reato di truffa ai danni di una persona anziana. Le indagini, protrattesi per circa due mesi, hanno avuto origine dalla denuncia sporta da una donna 65enne di Sorrento, la quale, nella tarda mattinata del 2 settembre scorso, aveva ricevuto diverse telefonate durante le quali gli interlocutori l’avevano indotta in errore, simulando una situazione di pericolo incombente sulla figlia, e paventando la soluzione del problema previa corresponsione di 15mila euro in contanti. La vittima, tratta in inganno, aveva consegnato il denaro richiesto e altri oggetti preziosi alla persona poi arrestata. L'attività investigativa, svolta dai carabinieri sotto il costante coordinamento di questa Procura della Repubblica, hanno consentito la ricostruzione dei fatti e l’identificazione del destinatario della misura cautelare quale uno degli autori della truffa. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Napoli Poggioreale.

