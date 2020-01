I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sorrento hanno denunciato a piede libero per truffa aggravata un 46enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si è avvicinato ad un 65enne e raggirandolo facendogli credere di conoscersi da tanto tempo si è fatto consegnare la somma di 150 euro in cambio di 7 cravatte, rivelatesi di scarsa qualità, per poi allontanarsi a bordo di un fuoristrada di colore blue.

LEGGI ANCHE Benevento, riciclaggio e autoriciclaggio: 10 arresti, sequestrati 3,7 milioni

L’anziano, resosi conto di non aver mai conosciuto in passato quell’uomo, ha intuito di essere stato truffato ed è andato in caserma per formalizzare la denuncis ai carabinieri.

I militari si sono messi alla ricerca del truffatore che è stato fermato mentre era alla guida della sua auto nelle strade di Sorrento. Il 46enne è stato denunciato, l’auto è stata sequestrata e il denaro è stato restituito alla vittima della truffa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA