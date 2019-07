Tuffi nella fontana di piazza Lauro, la folle gara di Sorrento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Luglio 2019, 12:00

In principio ha ospitato il bagno notturno di qualche turista, poi ha fornito l'acqua per lavare l'auto di un residente, infine è stata utilizzata come piscina da bambini con tanto di costume e braccioli. Ora la vasca di piazza Angelina Lauro si conferma location preferita dai vacanzieri indisciplinati per le loro bravate. Lo conferma l'incredibile gara di tuffi tra almeno tre ospiti stranieri nella notte tra sabato e domenica: un episodio che, sommato alle risse delle ultime settimane, spinge i residenti a invocare nuovamente una presenza più costante delle forze dell'ordine e punizioni esemplari per gli incivili.