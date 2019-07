Giovedì 11 Luglio 2019, 12:38

SORRENTO - Si era infortunato alla caviglia e non riusciva più a muoversi. A salvare un 45enne ceco sono stati gli uomini della Capitaneria di porto di Sorrento. L'uomo si trovava nei bagni della Regina Giovanna, meta quotidiana di centinaia di bagnanti e turisti, quando si è infortunato. Allertata la sala operativa, la Guardia Costiera ha immediatamente inviato una motovedetta sul posto. Altri militari e personale del 118 sono giunti poco più tardi da Marina Piccola, rispettivamente a bordo di un gommone e di un'automobile. Il 45enne ceco è stato tratto in salvo, soccorso e ricoverato all'ospedale di Sorrento per gli accertamenti e le cure del caso.