Turista drogata e violentata a Sorrento: in aula i 5 dipendenti dell'hotel

Venerdì 14 Dicembre 2018, 08:56

Non hanno voluto mancare l'appuntamento con la prima udienza del processo che dovrà chiarire se furono loro, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2016, a narcotizzare e violentare una turista britannica ospite dell'hotel Alimuri in cui all'epoca lavoravano. E così Fabio De Virgilio, Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Francesco Ciro D'Antonio e Raffaele Regio si sono presentati per la prima volta davanti ai giudici del Tribunale di Torre Annunziata che dovranno vagliare l'accusa di violenza sessuale di gruppo mossa nei loro confronti dalla Procura. Volti disorientati, familiari e avvocati al loro fianco, i cinque imputati hanno seguito il primo round del processo per sette lunghissime ore prima di fare ritorno a casa, dove dal 25 ottobre scorso sono agli arresti. L'udienza di ieri ha già riservato qualche sorpresa. Il Comune di Meta e i titolari dell'hotel Alimuri, che in un primo momento avevano annunciato di volersi costituire parte civile per vedersi risarcito il danno di immagine, non si sono presentati. I giudici, invece, hanno respinto l'istanza di costituzione di parte civile avanzata dal comitato per le pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata.Quindi sarà soltanto la (presunta) vittima dello stupro, assistita dall'avvocato Lucilla Longone, a poter chiedere e ottenere un risarcimento in caso di condanna dei cinque imputati.