Sorrento, turista Usa denuncia stupro: via ai controlli, dubbi degli investigatori

Lunedì 13 Maggio 2019, 11:30

Si sono conosciuti in piazza Tasso, luogo di ritrovo di migliaia di giovani. Lui, 20 anni, originario di Massa Lubrense. Lei, stessa età, statunitense in vacanza a Sorrento con le amiche. Qualche sguardo, quattro chiacchiere, i baci sotto gli occhi divertiti degli amici. Poi, in un pub, lui le ha chiesto di seguirlo in bagno. Lei ha accettato, salvo fuggire dopo pochi minuti e rivolgersi ai carabinieri: «Aiutatemi, sono stata stuprata».Ecco l'ennesimo caso di (presunta) violenza sessuale che scuote la Costiera dopo quello della turista britannica e della giovane sorrentina che sarebbero state drogate e abusate nell'autunno del 2016. Era la notte tra ieri e sabato, quando l'americana e il massese si sono conosciuti. Un sorriso, il gioco di sguardi: tanto è bastato perché tra i due scoccasse la scintilla. A quel punto la ragazza ha raggiunto un pub a pochi metri di distanza e il coetaneo l'ha seguita. Lì, stando a quanto ricostruito dai carabinieri agli ordini del capitano Marco La Rovere, la coppia avrebbe continuato a scambiarsi effusioni. Fino a quando il ragazzo non avrebbe proposto alla turista di seguirlo in bagno. Una strategia per consumare un primo rapporto sessuale? Chissà.