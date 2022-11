Sorrento, vietato fumare nei parchi: la svolta green del sindaco Coppola

La decisione è stata ponderata ma decisa. Sorrento vieta il fumo nei parchi gioco, una scelta dettata soprattutto dalla volontà di proteggere i bambini. A stabilirlo è una ordinanza del sindaco Massimo Coppola. Il provvedimento è la conseguenza delle numerose segnalazioni pervenute all'amministrazione da parte di cittadini preoccupati perché nelle aree ludiche comunali spesso capita di vedere adulti fumare in presenza di bambini, con tutti i potenziali pericoli che ciò comporta per la salute dei più piccoli. Senza dimenticare il cattivo esempio che in questo modo si dà.

Il sindaco ha tenuto conto anche dei dati diffusi a più riprese dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità in base ai quali «il fumo di tabacco, anche passivo, cagiona seri problemi di salute soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione». C'è un precedente illustre e riguarda Napoli. Nel 2007 l'assessore all'Ambiente Rino Nasti (sindaco era Rosa Russo Iervolino) emise una analoga ordinanza che scatenò polemiche e divise la città. Nei fatti, l'ordinanza non fu mai applicata soprattutto per le critiche legate ai controlli.

Oggi ci riprova Sorrento. I gestori dei parchi gioco si stanno adeguando a quanto disposto dal sindaco Coppola, anche se il divieto non è una novità assoluta in città. «Nell'area giochi del parco di Villa Fiorentino già da tempo abbiamo bandito le sigarette - fanno sapere dalla Fondazione Sorrento - Grazie al Comune e al Piano sociale di zona è attivo un servizio di guardiania e nel momento in cui i custodi si avvedono di persone con sigarette accese o vengono avvertite di ciò, chiedono immediatamente al fumatore di allontanarsi». D'ora in poi l'azione repressiva sarà ancora più incisiva visto che potranno intervenire anche gli agenti della polizia municipale del comandante Rosa Russo e comminare le sanzioni previste dalla norma che vanno dai 25 ai 500 euro. Al momento, comunque, nei primi giorni in cui è entrata in vigore, non sono state comminate contravvenzioni per il mancato rispetto dell'ordinanza.

Ma il dibattito sull'opportunità del provvedimento si è già animato. A dire il vero i commenti di chi frequenta le aree ludiche con i propri piccoli sono quasi tutti favorevoli all'iniziativa del sindaco di Sorrento. «Un provvedimento opportuno per tutelare la salute dei nostri bambini - il pensiero di Antonino Portuesi - Non è ammissibile che ci siano persone che fumino senza preoccuparsi della presenza dei più piccoli». «Ottima ordinanza - commenta Carlo De Falco - L'obiettivo deve essere la creazione delle isole per fumatori, così si previene il fumo passivo (anche all'aperto) nonché la dispersione di mozziconi».

Ovviamente rinunciare alla sigaretta non è poi così semplice. «Nel nostro gruppo di mamme ci sono alcune fumatrici - spiega Alessia Guidone - Quando siamo al parco giochi, mentre i nostri bambini si divertono sulle giostre, capita di concedersi una pausa e di sedersi ai tavolini del chiosco. Trovandoci a distanza di sicurezza, mentre guardiamo i piccoli giocare, può scapparci anche una sigaretta. Forse prevedere un'area per fumatori a debita distanza dai giochi poteva rappresentare un valido compromesso». Per ora, però, non sono previste deroghe. Quindi è il caso di adeguarsi per non incorrere nelle multe previste.