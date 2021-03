A quell'ora doveva starsene a casa in quanto sorvegliato speciale e non in giro, di notte, a bordo della sua auto: i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria, nell'ambito di uno dei servizi notturni disposti dal Comando Provinciale di Napoli, hanno bloccato Carlo Finizio, 41enne di Casoria, arrestato nel 2010 per associazione di tipo mafioso perché ritenuto contiguo al clan Contini. Finizio è ora è in attesa di giudizio.

APPROFONDIMENTI IL CASO Boscoreale, lite in strada: un 61enneinsultato, picchiato e poi... LA LEGALITÀ Napoli, cancellati i murales per il pusher Pisellino e il... IL DRAMMA Malore in auto, uomo accosta e muore stroncato da un infarto sulla... L'EPIDEMIA Vaccino Covid, la fuga continua: boom di rinunce a Napoli, code e... IL CASO Napoli, la rete del principe dei datteri: ci sono vip, primari e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA