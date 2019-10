Sorvegliato speciale sorpreso in un internet point con un ​microcellulare

Venerdì 4 Ottobre 2019, 19:23

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli hanno fermato in via Cicerone due uomini che stavano entrando in un internet point riconoscendo nel più giovane un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Pozzuoli.Gli agenti hanno controllato i due, entrambi pregiudicati, rinvenendo nelle tasche del sorvegliato speciale un microcellulare abusivamente detenuto.Mariano Sannino, 32enne puteolano, è stato arrestato per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e denunciato per aver violato il divieto del questore di possesso e utilizzo di apparati ricetrasmittenti.L’uomo, giudicato stamattina con rito direttissimo, è stato condannato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione nel commissariato di Pozzuoli.Il microcellulare è stato confiscato.