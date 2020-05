Il Coronavirus ha ridotto ai minimi termini il turismo, uno dei settori più penalizzati dalla crisi. E proprio per cercare di risollevarlo, già durante la fase più acuta dell’emergenza epidemiologica, è nato TravelTv24, un canale televisivo digitale in onda dal 28 marzo scorso su Igtv - la tv di Instagram - e all’interno dei telegiornali di 20 emittenti campane. Il canale “all news” dedicato al turismo ed alla promozione economica del territorio regionale è prodotto e realizzato dall’agenzia televisiva Videoinformazioni, una cooperativa giornalistica che fornisce quotidianamente l’intero notiziario - o singoli pacchetti di servizi tv - ad un circuito di emittenti regionali. «TravelTV24 - spiega Pierpaolo Petino, direttore responsabile di Videoinformazioni - è un canale di informazione giornalistica che si sviluppa attraverso l’incrocio tra i servizi televisivi tradizionali e il linguaggio social con video e post multimediali, in modo da raggiungere anche chi utilizza i social network per informarsi sul mondo del turismo, dei viaggi e per saperne di più sui luoghi di vacanza. Vi si trovano approfondimenti e servizi giornalistici fruibili sulla tv di Instagram e, presto, anche sul portale www. videoinformazioni.com e sul canale Youtube dell’agenzia. Il valore aggiunto di TravelTv24 risiede nell’integrazione tra l’esperienza pluriennale di Videoinformazioni nella produzione di contenuti giornalistici televisivi e i nuovi linguaggi della comunicazione visiva social».

LA SFIDA

I servizi prodotti con i contributi video da casa degli intervistati, incentrati sulla promozione degli attrattori turistici e culturali della Campania, sono stati messi in rete già a fine marzo, nel pieno della pandemia. «Tra questi, Leonardo Massa, director manager Italia di Msc Crociere - prosegue Petino - che ha parlato con noi in piena emergenza e con le navi da crociera ancora in giro per il Mediterraneo in cerca di un porto di attracco. Oppure il presidente dei pubblici esercizi di Napoli che, con tutti i locali chiusi e senza prospettive, ha immaginato le fasi della ripartenza, orientando anche le istituzioni a predisporre i provvedimenti di questi giorni». Il racconto dei luoghi e dei prodotti locali, attraverso i travel blogger nazionali e gli influencer di Instagram, è nei piani degli artefici di TravelTv, che trasmetteranno anche un notiziario sulle politiche regionali di sviluppo del turismo e sull'evoluzione normativa e sociale del mercato del lavoro in Campania. Sono previsti approfondimenti con interviste agli stakeholders regionali, dalle aziende alle associazioni imprenditoriali. Subito dopo la fine dell'emergenza sanitaria, TravelTv24 sarà inserito come un autonomo spazio con proprio logo e sigla all'interno dei tg. I servizi di TravelTv24 saranno visibili anche nelle stazioni ferroviarie, della metropolitana linea 1 e 2, delle Funicolari ed anche nelle principali stazioni della Cumana, all'interno dei notiziari di VideoMetrò.