Sospesi tutti i collegamenti tra Napoli e Capri, rinviata a venerdì l'esibizione della banda dei vigili del fuoco

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 15:42

CAPRI - L'isola azzurra colpita dal maltempo. Il peggioramento delle condizioni meteomarine ha portato alla sospensione totale dei collegamenti marittimi da Napoli a Capri. Dopo le corse del mattino, la Caremar ha dovuto interrompere le partenze pomeridiane a causa soprattutto delle forti raffiche di scirocco che investono il golfo di Napoli. Anche da napoli e Pozzuoli per Ischia e procida corse per la maggior parte ferme, ad eccezione di alcuni traghetti della Caremar e della Medmar.I collegamenti tra Capri e Sorrento, tratta più riparata dal vento, sono stati invece garantiti dal Giunone Jet del'Alilauro Gruson: il comandante Antonio Russo, che qualcuno ha ribattezzato "capitan tempesta" visto che è in grado di viaggiare anche in condizioni di mare davvero molto difficili, è riuscito a riportare a casa centinaia di lavoratori pendolari ed è riuscito a far rientrare sull'isola numerosi capresi e turisti.A causa del maltempo è rinviata a venerdì 29 dicembre alle 16.30 l'esibizione in Piazzetta della banda musicale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prevista oggi, evento inaugurale della ventiduesima edizione della kermesse cinematografica "Capri, Hollywood". Saranno presenti insieme al produttore Pascal Vicedomini tanti ospiti della kermesse tra cui la presidente di questa edizione, la cantante israeliana Noa, e l'attrice americana premio Oscar Melisss Leo. Sono iniziate regolarmente inece le proiezioni nelle sale del cinema Internazionale a Capri e dell'auditorium Paradiso ad Anacapri.