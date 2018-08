Foto ai bambini con il cellulare: sospetto pedofilo fermato su Circum

Venerdì 3 Agosto 2018, 22:00 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2018 22:03

Fermato presunto pedofilo. Un uomo è stato sorpreso a scattare fotografie con il proprio telefono cellulare a dei bambini a bordo della Circumvesuviana. Il convoglio viaggiava sul binario che collega Poggiomarino a Porta Nolana.Il suo comportamento sospetto è stato notato dal padre dei piccoli che spaventato ha prontamente segnalato l’accaduto al numero d’emergenza del servizio Eav, come riporta il presidente Umberto de Gregorio attraverso un post su Facebook: «Ore 10.26. Giunge segnalazione sulle nostre linee d'emergenza che al binario 11 di Napoli Porta Nolana è in arrivo il treno 4090, proveniente da Poggiomarino, con a bordo un individuo, il quale è stato sorpreso a fotografare con il proprio smartphone dei bambini, con gli stessi è presente il padre. Si attiva un'immediata azione di contrasto coordinata dalla GPG del CNS con la collaborazione della Polizia di stato e Vigilanza preposti alla zona. Dopo pochi minuti giungono sul posto PS e Vigilanza, gli agenti di PS procedono ai rilievi del caso e dalle prime analisi del cellulare dell'individuo segnalato, trattasi di persona di colore extracomunitario senza fissa dimora e proveniente da Boscoreale, rilevano numerose foto di bambini». È scattato dunque lo stato di fermo per procedere agli accertamenti del caso. L’uomo, come riporta de Gregorio, è attualmente «sospettato di pedofilia e/o sparizione di minori».