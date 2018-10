Allarme nel Napoletano: sospetto caso di tubercolosi, trasferiti i pazienti del pronto soccorso

Domenica 28 Ottobre 2018, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 19:20

POZZUOLI - Un sospetto caso di tubercolosi quest'oggi nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Si tratta di un paziente straniero di 25 anni arrivato nel nosocomio puteolano per le conseguenze di un incidente, mentre, era su una bicicletta. I sintomi mostrati dall'uomo sono quelli riconducibili alla malattia. «Si tratta solo di un sospetto e non c'è nulla di cui allarmarsi - hanno fatto sapere dall'Asl Napoli 2 Nord - In ogni caso tutta la profilassi è stata avviata e il paziente si trova attualmente nella stanza di isolamento a pressione negativa di cui è dotato il pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli. Attendiamo l'esito delle analisi che avremo nella giornata di lunedì». Tutti i pazienti che si trovavano nel pronto soccorso sono stati trasferiti per precauzione in un altro reparto del nosocomio flegreo.