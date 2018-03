Lunedì 12 Marzo 2018, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 14:59

I vigili urbani dell'unità operativa Chiaia hanno provveduto, di concerto con il personale della Napoli Servizi, alla rimozione di oltre 50 paletti, catene, catenacci ed altri dissuasori in ferro costruiti di fattura artigianale abusivamente posizionati da ignoti sulla pubblica via in alcune strade dei Quartieri Spagnoli.L’intervento si è svolto nelle seguenti strade: via Sant'Anna di Palazzo, vico Sant'Anna di Palazzo, p.zza Sant'Anna di Palazzo, vico Sorgente Maggiore, via Santa Caterina da Siena, vico Tiratoio, via Gradoni di Chiaia, vico S. Teresella degli Spagnoli, vico S. Teresella degli Spagnoli.