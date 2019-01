Venerdì 4 Gennaio 2019, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 15:40

Si erano riforniti di hashish e stavano facendo rientro a Ischia ma sono stati pizzicati dai carabinieri di Portici, a Napoli. In manette sono finite tre persone, arrestate all'interno della stazione ferroviaria di Pietrarsa alle quali un uomo, riuscito poi a fuggire, aveva appena passato tre panetti di hashish.I tre, ora in carcere con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio, sono un 41enne incensurato di Pompei, un 20enne di ischia e un 21enne di Barano di Ischia, questi ultimi già noti alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti. La droga, oltre un chilo di hashish, è stata sequestrata.