Sosta selvaggia a Napoli, in azione i vigili urbani per rimuovere le vetture

In via Stadera sono stati elevati numerosi verbali per varie infrazioni al codice della strada, dai veicoli sprovvisti di copertura assicurativa obbligatoria e quelli veicoli rimossi con carri gru. Verificate anche le autorizzazioni di 11 attività commerciali inerenti le occupazioni di suolo pubblico e la corretta gestione dei rifiuti. Gli agenti della polizia municipale a Napoli si sono poi spostati in via Brin, dove hanno rimosso altre tre vetture in sosta selvaggia.