Napoli, ambulanza bloccata dalla sosta selvaggia: interviene la gente a rimuovere l'auto

Lunedì 23 Settembre 2019, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 13:48

Ascalesi rabbia per sosta selvaggia: una ambulanza che trasportava un paziente è rimasta bloccata per un'auto parcheggiata in modo assurdo, tanto da bloccare la strada.Il paziente, nel frattempo, da codice giallo è diventato codice rosso.La rabbia degli operatori sanitari impotenti, che non riuscivano a raggiungere l'ospedale. Decisivo l’intervento volontario di alcuni passanti che hanno usato un mezzo meccanico per spostare l’auto parcheggiata in sosta selvaggia.