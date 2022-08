Borrelli contro le soste selvagge a Napoli: aggredito in seguito a una denuncia

ll consigliere regionale di “Europa verde” Francesco Emilio Borrelli è stato nuovamente aggredito verbalmente e minacciato per le sue denunce sulla sosta selvaggia.

All’angolo tra via Gennaro Serra e via Monte di Dio, il consigliere Borrelli stava documentando la situazione di tre scooter parcheggiati in modo ignobile. Due in curva che rallentavano e bloccavano la viabilità della strada, uno sul marciapiede che impediva il passaggio dei pedoni. Dopo aver chiesto l’intervento della polizia di stato, i soggetti proprietari delle moto sono stati identificati. Uno di essi è risultato essere il marito di una tik-toker napoletana nota alle forze dell’ordine che stava protestando sotto la sede dei servizi sociali perché gli è stato tolto il figlio minore su valutazione dei servizi sociali e delle forze dell’ordine.

Ad accompagnare il marito della tik-toker vi era un individuo, legato probabilmente agli ambienti criminali, il quale è stato proprio lui a minacciare, insultare il consigliere regionale e a tentare di aggredirrlo anche fisicamente. Solo grazie all’intervento degli agenti si è impedito il pestaggio.

«Parcheggiano dove gli pare, bloccano il traffico, i pedoni, le carrozzine, i diversamente abili, dimostrando di non avere rispetto per nessuno, e poi vogliono far valere le loro ragioni a suon di minacce e di violenza. Se continuiamo a voltare la testa dall’altra parte e tollerare questi comportamenti presto non avremo più speranze di poter vivere in una città migliore, la situazione diverrà irrecuperabile»ha dichiarato Borrelli.