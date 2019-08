Un mezzo della ditta Tekra, concessionaria dell'appalto per il servizio rifiuti nel territorio di Marano, è stato multato perché sostava sulle strisce pedonali. E' accaduto stamani nel centro di Marano, dove all'autista di un mini compattatore della ditta Tekra è stata elevata una contravvenzione da parte dei carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia di via Nuvoletta. Il mezzo aziendale era in sosta sulle strisce riservate ai pedoni.

Venerdì 30 Agosto 2019, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA