Sosta a tempo, cartelloni imbrattati: l'ira del sindaco di Calvizzano

Sosta a tempo nel Comune di Calvizzano, l'ira del sindaco Giacomo Pirozzi che denuncia l'imbrattamento della cartellonistica installata pochi giorni fa. "Guardate l’inciviltà e la cialtronaggine che livelli possono raggiungere - spiega il primo cittadino - Pochi giorni fa la squadra di manutenzione comunale aveva installato in via della Repubblica la cartellonistica che indica presenza della sosta a tempo. Con questo sistema, gli utenti della strada sono obbligati ad esibire sul proprio cruscotto il disco orario e a non poter lasciare l’auto in sosta per più di mezz’ora. E’ un atto di civiltà nei confronti dei commercianti, i cui clienti spesso riscontrano delle difficoltà a parcheggiare le auto in prossimità delle attività commerciali. E l’abbiamo istituita per incentivare il commercio locale. Nei giorni scorsi sono fioccate, infatti, le prime sanzioni. Qualcuno però - aggiunge Pirozzi - ha voluto manifestare il proprio plateale dissenso, palesandolo con l’imbrattamento della segnaletica stradale, attraverso vernice spray di colore nero".

Per il sindaco del comune a nord di Napoli si tratta di "un gesto gravissimo, un atto intimidatorio che non passerà inosservato". La polizia municipale - conclude - sta indagando e non appena individuato il colpevole sarà egli stesso a spiegare ai giudici le motivazioni che l’hanno spinto a compiere un’azione simile".